Экс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов "Спартака" против задержаний

Александр Шпрыгин прокомментировал действия полиции против фанатов.

Бывший глава ВОБ поддержал акцию фанатов "Спартака" против задержаний. Эксперт заявил, что полиция не может использовать закон в собственных интересах. Об этом сообщили в "РБК". В случае с Валерием Бевзом, действия оперативников были неприемлемыми.

Что это такое — выдергивать человека по надуманному уголовному делу о драке...Допрашивать по идиотскому поводу, на выходе — доставлять в суд и выносить запрет на посещение матчей, где он даже на матче не кричал ничего прокомментировал специалист

Спикер добавил, что заведомо было известно, что москвича в тот день даже не было в Петербурге. Александр Шпрыгин пожаловался на то, что и сам не раз становился жертвой неправомерных действий полиции. Он заметил, что ведомство занимается "воровством и грабежом", а после "теряет" вещи" в следственных управлениях. Экс-президент расформированного в 2016 году Всероссийского общества обвинил МВ в том, что они часто занимаются давлением на родственников и родных футбольных болельщиков.

Ранее Piter.tv писал о том, что фанаты "Спартака" призвали бойкотировать матчи РПЛ и уходить с арен.