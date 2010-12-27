Мужчина будет давать показания в деле о массовой драке.

Заводящего "Спартака" Валеру Амиго везут из Москвы в Петербург. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на Telegram-канал "Мутко против". По данным издания, за одним из болельщиков матча с "Зенитом" пришли оперативники. Они подозревают мужчину в непотребном поведении на стадионе во время 18-го тура РПЛ. На самом деле москвича зовут Валерий Бевз, но многие знают его под псевдонимом "Валера Амиго". Его везут под конвоем в Петербург.

Ранее Бевза задержали в подтрибунном помещении во время игры. Он нецензурно выражался в адрес спортсмена Артема Дзюбы. После этого в отношении нарушителя составили протокол и отпустили. Обвиняемый не согласен с задержанием и заявил, что не кричал ничего подобного.

В полиции рассказали, что сейчас Бевза считают свидетелем по делу о массовой драке в Петербурге, которая произошла в мае 2019 года. Изначально мужчину вызвали на Петровку для дачи показаний по уголовному делу. Его забрали из Москвы и везут в Северную столицу. Бевз заметил, что в мае не находился на территории города на Неве.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге появились часы обратного отсчета до начала Евро-2020.

Фото: Piter.tv, Telegram-канал "Мутко против"