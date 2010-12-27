Фанаты "Спартака" призвали бойкотировать матчи РПЛ и уходить с арен

Акция пройдет в отместку на скандальные задержания фанатов в Петербурге.

Крупное объединение фанатов московского футбольного клуба "Спартак" "Фратрия" обратилось к болельщикам клубов Российской премьер-лиги с призывом бойкотировать грядущие матчи 19-го тура.

"Фратрия" призвала уйти с матчей после получаса игры. Таким образом поддержка "Спартака" хочет обратить внимание на задержание фанатов клуба в Петербурге – болельщики "красно-белых" назвали ситуацию необоснованной агрессией органов правопорядка и властей города и отметили, что многих фанаты незаконно отправили по камерам и наказали. Особенно задел "Фратрию" случай с отстраненным на 1,5 года от матчей болельщиком. После игры 1 декабря, где "Спартак" уступил хозяев поля, "Зениту" со счетом 0:1, задержали несколько десятков фанатов. В основном, стражи правопорядка ловили болельщиков за мелкое хулиганство.

Фанатское объединение призвало присоединиться к акции протеста, чтобы "наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка". Болельщики отметили, что на ближайшей домашней игре на стадионе не появится традиционных баннеров, флагов и других атрибутов поддержки.

Ранее Артем Дзюба прокомментировал задержания фанатов "Спартака".

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