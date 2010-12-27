Артем Дзюба прокомментировал задержания фанатов "Спартака"

Футболист не хочет, чтобы из-за "выходок отдельных лиц" использовали его имя, чтобы очернить все фанатское движение.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба впервые прокомментировал массовые задержания болельщиков клуба "Спартак". По словам форварда, он против задержаний, но не стоит во всем обвинять футболиста.

Суд избрал меру пресечения для фанатов, которые нецензурно выражались в общественном месте и не реагировали на замечания. Инстанция постановила арестовать их на 15 суток.

"Мы не знаем повода, и проще всего сейчас написать, что "всех задержали из-за Дзюбы". Но если вы пьете, материтесь в общественном месте, устраиваете драки, причем тут Дзюба?", - передало слова игрока "sports.ru".

В свою очередь "Спартак" отреагировал на задержания фанатов в Петербурге, им готовы оказать юридическую поддержку.

За оскорбления Артема Дзюбы суд оштрафовал болельщика "Спартака" на 5 тыс. рублей и запретил ему посещать места проведения спортивных мероприятий в день их проведения.

Фото: ФК "Зенит"