"Спартак" отреагировал на задержания фанатов в Петербурге

Клуб готов оказать юридическую помощь Бевзу.

Московский футбольный клуб "Спартак" прокомментировал задержание болельщиков в Петербурге. В пресс-службе команды выразили обеспокоенность ситуацией, связанной с массовым задержанием. Они начали происходить до и после матча 18-го тура РПЛ. В начале декабря 30 человек получили административные штрафы, еще троих арестовали. Об этом сообщили "РИА Новости".

В "Спартаке" отметили, что следили за трибуной, на которой находился заводящий Валерий Бевз. Напомним, что гостя Северной столицы дважды доставляли в отделение. Клуб готов оказать юридическую поддержку преданному фанату. Ранее в Петроградском районном суде ему назначили наказание в виде запрета на посещение игр. Он не сможет присутствовать на стадионах полтора года. Нарушитель также заплатит штраф в пять тысяч рублей.

Мы будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета", прокомментировали в пресс-службе "Спартака" через Telegram-канал.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Зенит" минимально обыграл "Спартак" в матче РПЛ.

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