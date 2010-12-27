Молодежный "Зенит" уступил сверстникам из "Бенфики"

В Португалии завершился матч между молодежными составами "Зенита" и "Бенфики". Сине-бело-голубые уступили хозяевам со счетом 1:0.
Заключительный матч группового этапа Юношеской лиги УЕФА прошел 10 декабря в Сейшале. Гол в ворота "Зенит" соперники забили на 59-й минуте.
После поражения "Зенит"-м оказался на четвертой позиции в группе.
"Самое главное — это неоценимый опыт, который получили ребята. Теперь они знают, на каком уровне играют в футбол их сверстники в Европе",
— отметил тренер команды Константин Зырянов.
Сегодня, в 23:00 по московскому времени начнется матч между "Зенитом" и "Бенфикой". Игроки петербургского клубы сыграют в лазурной форме.
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
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