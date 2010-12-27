  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Молодежный "Зенит" уступил сверстникам из "Бенфики"
Сегодня, 21:47
88
nadezhda_sib

Молодежный "Зенит" уступил сверстникам из "Бенфики"

0 0

Команда из Петербурга заняла четвертое место в группе.

В Португалии завершился матч между молодежными составами "Зенита" и "Бенфики". Сине-бело-голубые уступили хозяевам со счетом 1:0.

Заключительный матч группового этапа Юношеской лиги УЕФА прошел 10 декабря в Сейшале. Гол в ворота "Зенит" соперники забили на 59-й минуте. 

После поражения "Зенит"-м оказался на четвертой позиции в группе. 

"Самое главное — это неоценимый опыт, который получили ребята. Теперь они знают, на каком уровне играют в футбол их сверстники в Европе",

— отметил тренер команды Константин Зырянов. 

Сегодня, в 23:00 по московскому времени начнется матч между "Зенитом" и "Бенфикой". Игроки петербургского клубы сыграют в лазурной форме. 

Фото: пресс-служба ФК "Зенит" 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии