"Зенит" сыграет с "Бенфикой" в лазурной форме

Сейчас "Зенит" находится на втором месте в группе G с 7 баллами.

"Зенит" прилетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Петербургская команда выйдет на поле с "Бенфикой" в лазурной форме. От этой игры зависит, попадёт ли российская команда на Евро-2020.

Сейчас "Зенит" находится на втором месте в группе G с 7 баллами. У "Лейпцига" – 10 баллов и первое место, у "Бенфика" – 4 балла и последнее место.

Игра "Бенфика" — "Зенит" состоится во вторник, 10 декабря в 23:00 (мск).

Сергей Семак рассказал об ожиданиях от последнего матча "Зенита" в Лиге чемпионов.

Фото: ВК/ ФК "Зенит"