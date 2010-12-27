Сергей Семак рассказал об ожиданиях от последнего матча "Зенита" в Лиге чемпионов

Тренер надеется на то, что удастся показать хорошую игру.

Во вторник, 10 декабря, для "Зенита" состоится заключающий матч в Лиге Чемпионов. Соперником станет клуб из Португалии "Бенфика". Игра начнется в 23:00 по московскому времени на выезде. Тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал о том, что матч будет "интересным".

"Конечно, мы будем выкладываться по полной. У нас есть свои проблемы, связанные с травмами и дисквалификациями. Но на то и есть команда, чтобы те, кто выйдет вместо них, сделали все ради победы", - сказал наставник.

Также Семак прокомментировал решение ВАДА об участии России в международных соревнованиях.

"Лично для меня эта новость неприятна. Но мое мнение — все честные спортсмены должны иметь возможность заниматься своим любимым делом".

Тренер признался, что "Зенита" выход из группы - это уже большое достижение. Команда не боится "Бенфики", а уважает соперника.

Встречу будет судить бригада испанских судей во главе с Антонио Матеу Лаосо. Ранее стало известно, что Ярослав Ракицкий и Далер Кузяев остались дома из-за полученных желтых карточек в матче с "Лионом".

После пяти туров "Зенит" занимает второе место в группе G с 7 очками. "Бенфика" с 4 баллами занимает четвертое место.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"