Ракицкого и Кузяева не взяли в Лиссабон на матч с "Бенфикой"

Желтые карточки, полученные в игре с "Лионом", оставили спортсменов дома.

Утром понедельника, 9 декабря, "Зенит" отправился в Лиссабон на последний матч 2019 года, сообщили в пресс-службе клуба. Уже вечером сине-бело-голубые потренируются на стадионе "Да Луж" перед игрой с "Бенфикой".

Также сообщается, что в Португалии не будет защитника Ярослава Ракицкого и полузащитника Далера Кузяева – футболисты остались дома из-за полученных на игре с "Лионом" желтых карточек. Для каждого из игроков желтые карточки стали третьими в турнире, поэтому оба футболиста пропустят заключительную игру группового этапа Лиги Чемпионов.



Матч против "Бенфики" состоится 10 декабря и начнется в 23:00 по петербургскому времени.

Ранее сообщалось, что тренер Алекно назвал причину отказа волейбольному "Зениту".

Фото: fc-zenit.ru