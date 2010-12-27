Тренер Алекно назвал причину отказа волейбольному "Зениту"

Специалист не готов "предавать" Казань.

Главный тренер волейбольного клуба "Зенит" в Казани объяснил, почему отказался возглавлять команду из Петербурга. Ранее представители клуба пригласили Владимира Алекно на переговоры. Это произошло еще весной 2019 года.

Поверьте, это было не из тех предложений, которые делают каждый день. Но у меня были причины отказаться. Идти только для того, чтобы сменить один город на другой и заработать лишнюю копейку, — это мне неинтересно объяснил специалист

Алекно заметил, что руководителю следует на 100% быть готовым к этому. Тренеру оказалось сложно "предать все" и перешагнуть через контракт в Казани, забыть там свою карьерную историю. Об этом спикер рассказал "Спорт-Экспрессу". Он добавил, что у Петербурга и Казани единый спонсор. Ему пришлось согласиться на личную встречу с представителями города на Неве, хотя он заранее был готов отказать.

Меня пригласил к себе уважаемый человек. Я посчитал правильным, нужным и корректным выразить свою позицию не по телефону, а напрямую, лично, в глаза, поэтому и полетел заметил Алекно

Напомним, что тренер руководит казанским "Зенитом" с 2008 года. При нем клуб многократно становился чемпионом и призером суперлиги, обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем ЛЧ. Владимир Алекно стал чемпионом Олимпийский игр в 2012 году, тренировал сборную России.

Ранее Piter.tv писал о том, что детский городок и тренажеры: в Петербурге реализовали еще одну идею проекта "Твой бюджет".

Фото: Piter.tv

