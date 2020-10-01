В Петербурге впервые пройдет Турнир по волейболу на Кубок Губернатора

Впервые в истории Санкт-Петербургской спортивной лиги дворового волейбола состоится уникальное событие – Турнир по волейболу на Кубок Губернатора.

Первый Турнир по волейболу на Кубок Губернатора запланирован на 5, 12 и 19 августа и пройдет на внутридворовых спортивных площадках различных районов города. Об этом в своем телеграм-канале написал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Участники турнира будут представлять спортивные команды, объединенные любовью к волейболу, и состоять из спортсменов старше 25 лет. Это отличная возможность для районных центров физической культуры, спорта и здоровья показать свои спортивные таланты и соревноваться за престижный Кубок Губернатора.

Важным аспектом данного турнира является его социальная составляющая. В центрах физической культуры, спорта и здоровья проводятся бесплатные групповые занятия для всех желающих, независимо от возраста и физической подготовки. Это способствует развитию здорового образа жизни и пропаганде активного спорта среди населения города.

Ранее сообщалось, что Костомаров сообщил о прогрессе в тренировках

Фото: телеграм-канал вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского