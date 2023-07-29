Костомаров сообщил о прогрессе в тренировках

Спортсмен продемонстрировал свои успехи после выписки из больницы.

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров сообщил в социальных сетях о том, что он достиг прогресса в тренировках по ходу своей реабилитации. Он опубликовал в Telegram-каале видеоролик, в котором он двумя ногами понимается на подставку, установленную на уровне колен.

Два месяца назад эта высота казалась невозможной. А нет, это только казалось, идем дальше. Роман Костомаров, спортсмен

Напомним, что Роман Костомаров оказался в реанимации с пневмонией 10 января. Мужчина провел в клинике 175 дней. Из-за развившегося некроза пациенту провели несколько операций по ампутации рук и ног. В СМИ сообщалось, что у него была поражена часть мозга, а также произошло кровоизлияние и образовалась гематома. Позже фигурист опубликовал видеозаписи с тренировками после протезирования. В начале июля 46-летнего спортсмена выписали из больницы в Коммунарке.

Напомним, что в марте фигурист Костомаров начал приходить в сознание.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт