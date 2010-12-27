"Зенит" вдесятером уступает в Лиссабоне к концу второго тайма

Сине-бело-голубые пропустили три мяча во втором тайме.

Игра 6-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов в эти минуты продолжается в Лиссабоне. Местная "Бенфика" принимает петербургский "Зенит" и выигрывает к концу второго тайма со счетом 2:0.

Первый тайм обошелся без забитых мячей, однако по желтой карточке в составе "сине-бело-голубых" получили Дуглас Сантос и Магомед Оздоев. Первый гол "Зенит" в свои ворота получил на 47-й минуте, отличился Франко Серви. Второй мяч петербуржцы пропустили с пенальти, которому предшествовало удаление Дугласа Сантоса, получившего вторую желтую карточку. Ворота Михаила Кержакова поразил Пицци.

На 79-й минуте счет на табло изменил Сердар Азмун, однако форвард "Зенита" срезал мяч в собственные ворота.

Ранее мы опубликовали состав команды.

Фото: ФК "Зенит" / telegram