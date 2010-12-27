"Зенит" одержал победу в матче с "Крыльями Советов"

После 93 минут напряженного противостояния, сине-бело-голубые одержали победу над хозяевами со счетом 2:0.

27 октября на стадионе "Самара Арена" прошел матч "Российской Премьер Лиги", на котором встретились ФК "Зенит" и ФК "Крылья Советов". По итогам матча сине-бело-голубые в сухую выйграли "Крылья" со счетом 2:0.

По итогам первого тайма счет составил 1:0. На 28 минуте полузащитник "Зенита" Юрий Жирков забил гол.

Во втором тайме нападающий зенита Артем Дзюба вышел со скамейки запасных на поле, заменив Далера Кузяева. На 79-ой минуте Вильмар Барриос столкнулся с Александром Соболевым и долго не мог подняться с газона. Стоял вопрос о его госпитализации, но после оперативно полученной медицинской помощи он сумел вернуться в игру.

Хозяева матча два раза чуть не забили столь нужный им гол, но, видимо, удача была на стороне бело-сине-голубых.

На дополнительных минутах, прямо перед свистком Дзюба забил блестящий гол в ворота "Крыльев", тем самым завершив эту встречу.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник "Зенита" Юрий Жирков.

Напомним, что ранее в Зенит проиграл Лейпцигу в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: ФК Зенит