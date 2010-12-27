  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в первом тайме
Сегодня, 14:53
271
arteliseev

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в первом тайме

0 0

На конец 46-й минуты счет 1:0.

По итогу первого тайма счет составил 0:1 в пользу петербургского клуба. На 28 минуте Юрий Жирков забил гол из-за предлов штрафной. Мяч отскочил от перекладины и влетел в сетку самарцев.

По предварительным данным, матч посетило не менее 35 тысяч болельщиков.

Напомним, что 27 октября проходит матч  14-го тура РПЛ, где "Зенит" встретился с самарским клубом "Крылья Советов". Игра происходит на стадионе "Самара Арена" в 14:00.

Ранее мы сообщали о составе команды "Зенит" в этом матче.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит" 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии