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"РБ Лейпциг" обыграл "Зенит" со счетом 2:1
Сегодня, 21:52
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"РБ Лейпциг" обыграл "Зенит" со счетом 2:1

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Матч на выезде для сине-бело-голубых закончился поражением.

В Лейпциге завершился матч между петербургским "Зенитом" и клубом "РБ Лейпциг". Немцы обыграли сине-бело-голубых со счетом 2:1.

По итогам первого тайма лидирующую позицию занял "Зенит". На 25-й минуте игры защитник Ярослав Ракицкий забил гол в ворота соперника. 

Немцы сравняли счет на 49-й минуте, и спустя 10 минут принесли еще одно очко своей команде. 

Первый тайм у "Зенита" прошел без замен, во втором Олега Шатова на поле сменил Йордан Осорио, Сердара Азмуна - Далер Кузяев, а Себастьяна Дриусси - Роберт Мак. 

Игра прошла в рамках группового турнира Лиги чемпионов УЕФА. По итогам трех игр "РБ Лейпциг" набрал 6 очков, "Зенит" - 4 очка. Соперники в группе, "Лион" и "Бенфика" на данный момент провели две встречи. 

Фото: пресс-служба ФК "Зенит" 

Теги: зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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