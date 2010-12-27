Стал известен стартовый состав "Зенита" в матче с "Лейпцигом"

Клубы сыграют в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

Стал известен стартовый состав сине-бело-голубых в игре с немецким клубом "РБ Лейпциг". Матч начнется в 19:55, в этот раз "Зенит" сыграет на выезде.

С первых минут на поле появятся вратарь Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Команды сразятся в рамках группового этапа Лиги чемпионов. "Зенитовцы" сыграют в лазурной форме, а их соперники - в красно-белой.

Ранее тренер "Зенита" рассказал, чего он ждет от матча с "РБ Лейпциг".

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"