"Зенит" ведет по итогам первого тайма в матче с "РБ Лейпцигом"

Счет открыл петербургский защитник.

Первый тайм матча "Зенит" - "РБ Лейпциг" завершился со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба. Игра началась в 19:55 в Лейпциге в рамках группового турнира Лиги Чемпионов УЕФА.

Автором гола в ворота противников стал защитник Ярослав Ракицкий. Футболист открыл счет на 25-й минуте матча. Для игрока забитый мяч стал четвертым в составе петербургского клуба.

Первый тайм "Зенит" провел без замен. Ранее мы рассказали о том, кто вошел в стартовый состав команды.

Сергей Семак считает, что победителем станет тот, кто окажется сильнее и удачливее.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"