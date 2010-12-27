"Зенит" ведет по итогам первого тайма в матче с "РБ Лейпцигом"

Первый тайм матча "Зенит" - "РБ Лейпциг" завершился со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба. Игра началась в 19:55 в Лейпциге в рамках группового турнира Лиги Чемпионов УЕФА.
Автором гола в ворота противников стал защитник Ярослав Ракицкий. Футболист открыл счет на 25-й минуте матча. Для игрока забитый мяч стал четвертым в составе петербургского клуба.
Первый тайм "Зенит" провел без замен. Ранее мы рассказали о том, кто вошел в стартовый состав команды.
Сергей Семак считает, что победителем станет тот, кто окажется сильнее и удачливее.
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
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