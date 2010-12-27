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"Зенит" ведет по итогам первого тайма в матче с "РБ Лейпцигом"
Сегодня, 20:45
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"Зенит" ведет по итогам первого тайма в матче с "РБ Лейпцигом"

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Счет открыл петербургский защитник.

Первый тайм матча "Зенит" - "РБ Лейпциг" завершился со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба. Игра началась в 19:55 в Лейпциге в рамках группового турнира Лиги Чемпионов УЕФА. 

Автором гола в ворота противников стал защитник Ярослав Ракицкий. Футболист открыл счет на 25-й минуте матча. Для игрока забитый мяч стал четвертым в составе петербургского клуба.

Первый тайм "Зенит" провел без замен. Ранее мы рассказали о том, кто вошел в стартовый состав команды

Сергей Семак считает, что победителем станет тот, кто окажется сильнее и удачливее

Фото: пресс-служба ФК "Зенит" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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