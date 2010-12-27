"Зенит" оденется в лазурное на матч с "Томью"

Соперник же выбрал белую форму.

Сегодня, 30 октября, на "Газпром Арене" сразятся петербургский и томский футбольные клубы. Зенитовцы уже выбрали цвет формы для матча – футболисты выйдут на поле в лазурном. Их соперник предпочел белый цвет футбольной одежды.

Напомним, что игра начнется в 20.00. Из-за матча в городе изменится транспортное движение в некоторых районах.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о подготовке петербуржцев к матчу и о том, почему вратарь Лунев может не появиться на поле.

Фото: ФК "Зенит" / Twitter