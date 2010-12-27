Сергей Семак рассказал о подготовке "Зенита" к матчу с "Томью"

Клубы поборются в 1/8 Кубка России.

Тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с "Томью", Он пройдет на "Газпром Арене" 30 октября.

На данный момент стартовый состав команды неизвестен. Наставник отметил, что решение по составу будут принимать, "исходя из самочувствия футболистов".

"Однозначно все будут готовиться к игре. Матч непростой - это Кубок России. Цена ошибок очень высока, времени исправить ситуацию нет. Приложим все усилия, чтобы сыграть как можно лучше и победить", - сказал тренер.

Семак не стал спешить с прогнозами и заявил, что все кубковые матчи абсолютно непредсказуемы, поэтому требуется серьезная подготовка.

"Что касается "Томи", то эта команда мало пропускает по меркам ФНЛ. Есть футболисты, которые прошли через структуру "Зенита""и которые будут стараться сыграть на максимуме возможностей, чтобы проявить себя. И это хорошо", - подытожил наставник "Зенита"

На следующей неделе петербургский клуб ждет сразу же три игры. Piter.TV рассказал об ограничениях для движения транспорта 30 октября, 2 и 5 ноября.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"