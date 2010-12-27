Матчи "Зенита"на "Газпром Арене" ограничат движение транспорта

В ближайшие две недели петербургский клуб примет в гостях трех соперников.

Три матча "Зенита" на "Газпром Арене" ограничат движение транспорта, об этом 28 октября предупредила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение будет закрыто 30 октября, 2 и 5 ноября с 00:00 до 24:00 по улице Савиной от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала от переулка Бодрова к Северной дороге, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина к Южной дороге, Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Теннисной аллее от Южной дороги, а также по Северной дороге от переулка Бодрова к Велосипедной алее.

Кроме того водители не смогут проехать по улице Рюхина от проезда вдоль дома №1 по Кемской улице к Морскому проспекту. Участок будет перекрыт 30 октября с 17:00 до 23:00, 2 ноября с 16:00 до 22:00 и 5 ноября с 17:55 до 24:00. В это же время будет ограничено движение на Крестовском проспекте за пересечением с улицей Рюхина к Южной дороге. На участке будет действовать дорожный знак "Направление движения по полосам".

С 20:00 до 23:00 30 октября, 19:00 до 22:00 2 ноября и 20:55 до 24:00 4 ноября недоступно будет движение автотранспорта по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта, а также по Приморскому проспекту на участке от Беговой улицы до Яхтенной улице. При выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной улицы вступит в силу дорожный знак "Движение направо".

В эти три дня, 30 октября, 2 и 5 ноября с 00:00 до 24:00 водителям нельзя будет останавливаться на Северной и Южной дороге, переулку Бодрова, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Морскому проспекту от Динамовской улицы до улицы Рюхина, Крестовскому проспекту от Спортивной улицы до Южной дороги, Яхтенной улицы по направлению от улицы Савушкина до Приморского проспекта и нечетной стороне улицы Савиной.

В среду, 30 октября, "Зенит" сыграет с "Томью", 2 ноября состоится матч с ЦСКА, а 5 ноября в роли соперника выступит "РБ Лейпциг". Ранее петербургский клуб уступил команде из Германии.

Фото: Piter.TV