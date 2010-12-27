"Зенит" открыл голосование за лучшего игрока матча с "Ростовом"

За несколько часов в голосовании появился явный победитель.

В официальном сообществе "Зенита" ВКонтакте началось голосование за то, кто стал "G-Drive. Лучшим игроком" в матче клуба с "Ростовом". Лидирующую позицию занял Артем Дзюба, за три часа он получил поддержку более 80% участников опроса.

На втором месте расположился Вячеслав Караваев, пока что он набрал около 4% голосов.

Опрос продлится до 16:00 22 октября.

Напомним, матч "Зенита" с "Ростовом" состоялся на "Газпром Арене" 19 октября. Петербургский клуб выиграл у соперника со счетом 6:1. Автором трех голов стал Артем Дзюба, он поделился с болельщиками своими эмоциями от игры. Во время матча нападающий исполнил два хет - трика.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"