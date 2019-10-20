Дзюба признался, что не забудет матч с «Ростовом»

Об этом он рассказал, лежа в постели

Артем Дзюба, ставший самым эфективным игроком в матче "Зенит"-"Ростов", который состоялся 19 октября на Газпром Арене, поделился эмоциями после игры.

"Всем доброй ночи, бессонной ночи, как обычно! Хотел поблагодарить всех вас за эти эмоции, за поздравления. Столько всего доброго и теплого. Спасибо вам огромное. Люди, которые искренне радуются, я безумно вам благодарен. Не подумайте, что зазнался, просто не в состоянии всем ответить. Поэтому записываю для вас это видео, а вы смотрите. Спасибо, правда".

После разгрома своих оппонентов, "Зенит" сравнял свои очки с лидерами Российской Премьер-Лиги "Локомотивом". На счету у обоих команд 29 очков, но "Локомотив" лидирует по доп.показателям.

Сам бомбардир Петербургского клуба стал лидером РПЛ в системе "гол+пас".

Напомним, что тренер "Зенита" прокомментировал игру команды после блестящей победы над "Ростовом".

Следующй матч "Зенит" планирует провести с "РБ Лейпциг".

Видео: instagram.com/artem.dzyuba