Тренер "Зенита" прокомментировал победу своей команды

О своих мыслях он поделился в общении с прессой.

После общения прессой, Сергей Семак дал комментарий по поводу сегодняшнего матча "Зенит"-"Ростов".

Тренер отметил игру Дзюбы, поздравил его с хет-триком но заявил, что вклад в победу внес каждый игрок.

Тем не менее, он не мог предположить, что сегодня "Зенит" забьет так много голов в ворота "Ростова". По мнению Семака, "Ростов" очень сильная команда в быстрых атаках, но задача "Зенита" была выйграть домашнюю встречу любой ценой.

Напомним, что сегодня футбольный клуб "Зенит" со счетом 6-1 разгромил "Ростов" в домашнем матче, проходившем на "Газпром Арене". Встреча происходила в рамках Российской Премьер-Лиги.

Фото: ФК "Зенит" / Twitter