"Зенит", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА хотят доиграть сезон РПЛ

Ранее была информация, что большинство команд предложили завершить чемпионат досрочно.

Как сообщает портал "Чемпионат.com", четыре клуба Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) желают доиграть нынешний сезон, прерванный из-за эпидемии коронавируса.

"Зенит", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА хотят провести оставшиеся матчи. Клубы уверены в том, что будет принято решение возобновить чемпионат.

27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее появилась информация о том, что большинство клубов РПЛ не хотят доигрывать сезон.

Фото: VK / @rpl