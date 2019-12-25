"Зенит", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА хотят доиграть сезон РПЛ

Как сообщает портал "Чемпионат.com", четыре клуба Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) желают доиграть нынешний сезон, прерванный из-за эпидемии коронавируса.
"Зенит", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА хотят провести оставшиеся матчи. Клубы уверены в том, что будет принято решение возобновить чемпионат.
27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.
Ранее появилась информация о том, что большинство клубов РПЛ не хотят доигрывать сезон.
Фото: VK / @rpl
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