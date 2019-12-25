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"Зенит", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА хотят доиграть сезон РПЛ
Сегодня, 17:22
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d_s_sarkisov

"Зенит", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА хотят доиграть сезон РПЛ

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Ранее была информация, что большинство команд предложили завершить чемпионат досрочно.

Как сообщает портал "Чемпионат.com", четыре клуба Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) желают доиграть нынешний сезон, прерванный из-за эпидемии коронавируса.

"Зенит", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА хотят провести оставшиеся матчи. Клубы уверены в том, что будет принято решение возобновить чемпионат.

27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее появилась информация о том, что большинство клубов РПЛ не хотят доигрывать сезон.

Фото: VK / @rpl

Теги: коронавирус, российская премьер лига, фк зенит, фк краснодар, фк спартак, фк цска
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости СПб, Футбол в России и Европе,

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