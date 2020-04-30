Большинство клубов РПЛ не хотят доигрывать сезон

Они предлагают подвести итоги чемпионата России по результатам первого круга.

Комментатор телеканала "Матч ТВ" и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил о нежелании большинства клубов доиграть нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.), прерванный из-за пандемии коронавируса.

По его словам, такую идею поддерживают 10 клубов: "Динамо", "Спартак", "Урал", "Крылья Советов", "Оренбург", "Тамбов", "Уфа", "Ахмат", "Арсенал" и "Рубин". К их числу также может присоединиться "Ростов". Основной проблемой может стать распределение мест в еврокубках.

В кулуарах есть версия, что некоторые из названных выше клубов могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга. По их словам, в этом больше спортивного принципа: каждый сыграл с каждым, пускай и по разу. Нобель Арустамян, комментатор "Матч ТВ"

Отмечается, что этот вариант будет лучше, чем подводить итоги после 22-х туров. Чемпионом России будет признан "Зенит", лидировавший по итогам первого круга. Второе место займет "Ростов", а тройку лидером замкнет "Локомотив". Напрямую из РПЛ вылетят "Ахмат" и "Сочи".

27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее Нобель Арустамян объявил о досрочном чемпионстве "Спартака" в РПЛ.

Видео: YouTube / Тинькофф Российская Премьер-Лига