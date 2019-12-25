Комментатор Нобель Арустамян объявил о досрочном чемпионстве "Спартака" в РПЛ

Комментатор телеканала "Матч ТВ" и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян в своем Twitter-аккаунте пошутил на тему досрочного завершения нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) из-за эпидемии коронавируса.
По моим данным, чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал "Спартак".
Нобель Арустамян, комментатор "Матч ТВ"
Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Спартак" находится на восьмой позиции с показателем 28 очков.
Ранее стало известно, что клубы РПЛ обратятся к руководству турнира с просьбой показывать оставшиеся матчи сезона на федеральных каналах.
Фото: Twitter / @ANobelito
Обсуждение ( 0 )