Комментатор Нобель Арустамян объявил о досрочном чемпионстве "Спартака" в РПЛ

Московский клуб занимает восьмое место в таблице РПЛ.

Комментатор телеканала "Матч ТВ" и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян в своем Twitter-аккаунте пошутил на тему досрочного завершения нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) из-за эпидемии коронавируса.

По моим данным, чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал "Спартак". Нобель Арустамян, комментатор "Матч ТВ"

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Спартак" находится на восьмой позиции с показателем 28 очков.

Ранее стало известно, что клубы РПЛ обратятся к руководству турнира с просьбой показывать оставшиеся матчи сезона на федеральных каналах.

Фото: Twitter / @ANobelito