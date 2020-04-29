Клубы РПЛ хотят, чтобы федеральные каналы показывали матчи после возобновления сезона

Такой вариант допускают в том случае, если будет принято решение доиграть сезон без зрителей.

Журналист издания "Спорт-Экспресс" Сергей Егоров в своем Telegram-канале "Футбольный Биги" рассказал о возможности показывать оставшиеся матчи нынешнего сезона чемпионата России по футболу на федеральных каналах.

По его информации, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) планируют обратиться к руководству турнира, а также к основному вещателю - холдингу "Матч ТВ". Они предлагают показывать игры на Первом канале, "Матч" и НТВ, если будет принято решение доиграть сезон без зрителей.

Клубы опасаются, что в условиях карантина, когда "Матч ТВ" фактически является монополистом в плане показа матчей РПЛ, холдинг продолжит показывать большинство игр в платном сегменте - на телеканале "Матч Премьер", а на канале "Матч" будет транслировать один матч из тура. Сергей Егоров, журналист

Также Егоров отметил, что показ матчей на платных каналах может привести к снижению зрительской аудитории и интересу к турниру в целом.

27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев предложил досрочно завершить сезон РПЛ.

Видео: YouTube / Тинькофф Российская Премьер-Лига