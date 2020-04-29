Валерий Газзаев предлагает досрочно завершить сезон РПЛ

Он хочет, чтобы руководство турнира последовало примерам Франции и Голландии.

Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу, ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью изданию "Спорт-Экспресс" поделился мнением о необходимости досрочно завершить нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) в связи с эпидемией коронавируса.

Все находятся в подвешенном состоянии - игроки, тренеры, руководители клубов. Понимаю, что решение о досрочном завершении будет болезненным. Я и сам поначалу был сторонником того, чтобы доиграть турнир. Но сейчас нет ничего важнее здоровья людей. Мы видим, что даже Франция, которая входит в топ-5 ведущих футбольных лиг Европы, решила не доигрывать сезон по решению правительства, хотя там выступают звезды первой величины. Потому что там ставят безопасность превыше всего. Точно так же поступила Голландия. Думаю, нам следует в этом плане взять пример с французов. Нужно завершить сезон и спокойно готовиться к следующему, начав его в июле или в начале августа, когда пандемия, надеюсь, сойдет на нет. Валерий Газзаев, депутат Госдумы РФ

22 апреля стало известно, что чемпионат Голландии по футболу будет завершен досрочно в связи с установленными запретами на проведение массовых спортивных мероприятий в стране. 28 апреля издание L"Equipe сообщило, что нынешний сезон чемпионата Франции не будет доигран.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее Валерий Газзаев призвал расширить РПЛ до 18 клубов.

Видео: YouTube / Sport24ru