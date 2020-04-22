Чемпионат Голландии по футболу будет завершен досрочно

В стране введен запрет на проведение спортивных мероприятий до 1 сентября.

Пресс-служба Эредивизи (чемпионат Голландии по футболу - прим.) на официальном сайте турнира сообщила, что нынешний сезон может быть досрочно завершен.

21 апреля премьер-министр Голландии Марк Рютте заявил, что все массовые и спортивные мероприятия будут запрещены до 1 сентября в связи с пандемией коронавируса. На данный момент около 35 тысяч жителей страны стали жертвой COVID-19.

Руководство Футбольного союза Голландии по этому поводу проведет консультации с УЕФА. Итоговое решение о досрочном завершении сезона может быть принято в пятницу, 24 апреля, когда состоится встреча с клубами Эредивизи. В таком случае, чемпионом Голландии будет признан "Аякс", лидер турнирной таблицы.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты и кубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее стало известно, что УЕФА настоятельно рекоммендует всем лигам доиграть нынешний сезон.

Видео: YouTube / Netherlandssoccer