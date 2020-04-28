Чемпионат Франции по футболу будет завершен досрочно

Об этом в ближайшее время объявит премьер-министр страны.

Как сообщает издание L"Equipe, нынешний сезон чемпионата Франции по футболу (Лига 1 - прим.) не будет доигран из-за эпидемии коронавируса.

Сегодня, 28 апреля состоится выступление премьер-министра страны Эдуарда Филиппа. На нем будет объявлено о досрочном завершении чемпионата.

Федерация футбола Франции в следующем месяце проведет совещание с руководством Лиги 1. По его итогам будет принято решение о распределении команд в еврокубки, а также решат судьбу тех клубов, которые находятся в зоне вылета.

Напомним, в турнирной таблице Лиги 1 лидирует "ПСЖ", набравший 68 очков в 27 матчах.

Ранее стало известно, что УЕФА обязал ассоциации подготовить план по возобновлению турниров до 25 мая.

Видео: YouTube / Le Parisien, Fédération Française de Football