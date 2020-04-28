УЕФА обязал ассоциации подготовить план по возобновлению турниров до 25 мая

Вопрос о решении некоторых стран досрочно завершить сезон будет решен позже.

По информации телеканала Sky Sports, исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) установил дедлайн для европейских чемпионатов на подготовку плана по возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Каждая ассоциация должна представить свой план с датами и форматами проведения оставшихся игр национальных чемпионатов и кубковых турниров до 25 мая. Также УЕФА обратился с просьбой к тем странам, где было принято решение о досрочном окончании сезона. Исполком намерен получить доводы, оправдывающие такое решение, чтобы определить участие клубов этих стран в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона 2020/21.

27 мая состоится очередная видеоконференция руководства УЕФА, на которой будут обсуждать возможность доиграть все турниры в августе.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты и кубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее стало известно, что руководство РПЛ рассматривает два варианта возобновления сезона.

Видео: YouTube / AP Archive, Manchester United