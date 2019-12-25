Валерий Газзаев призвал расширить РПЛ до 18 клубов

Он уверен, что сейчас самое время изменить структуру чемпионата.

Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу, ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью изданию "Спорт-Экспресс" поделился мнением о необходимости увеличить состав участников Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) с 16 до 18 команд.

Любой кризис - это всегда новая возможность для развития. И сейчас самое время внести коррективы в структуру нашего чемпионата и всего российского футбола, увеличив количество участников РПЛ до 18 команд. Давайте уже сделаем это хотя бы сейчас. Как ее расширить? Сделать так, чтобы никто не вылетал, и добавить команды, которые заняли первое-второе места в ФНЛ. Возможно, для сохранения спортивного принципа нужно сделать следующее: 3-я и 4-я команды из ФНЛ могут сыграть стыковые матчи с 15-м и 16-м клубами РПЛ. Но тут надо смотреть, насколько ситуация с коронавирусом позволит провести эти стыки. Валерий Газзаев, депутат Госдумы РФ

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее "Зенит" призвал соблюдать социальную дистанцию на примере таблицы РПЛ.

Фото: VK / @pfc_cska