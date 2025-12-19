Проект петербургских депутатов о продлении срока выплаты детских пособий одобрили в Госдуме

В действующем варианте законодательные нормы ограничивают выплату ежемесячной помощи нуждающимся семьям возрастом ребёнка до 17 лет включительно.

Комитет Госдумы по поддержке семьи, отцовства, материнства и детства одобрил инициативу петербургских депутатов о внесении изменений в федеральный закон, продлевающих срок выплат детских пособий до достижения ребенком возраста 18 лет. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

В действующем варианте законодательные нормы ограничивают выплату ежемесячной помощи нуждающимся семьям возрастом ребёнка до 17 лет включительно. Между тем российское законодательство чётко определяет категорию детей как лиц младше 18 лет. Такая разница создаёт очевидную несправедливость, лишая семьи значительной суммы денег, которую ребёнок мог бы потратить на образование, проезд в колледж или вуз, покупку нужных учебных принадлежностей.

Как отметил Бельский, очень приятно видеть, что инициатива городских парламентариев движется вперёд и становится частью общероссийского правового поля. Руководитель поблагодарил коллег-депутатов за активную работу над проектом. Окончательное решение примут на пленарной сессии Госдумы.

Фото: Piter.TV