"Зенит" призвал соблюдать социальную дистанцию на примере таблицы РПЛ

В "Локомотиве" отреагировали на шутку сине-бело-голубых.

Пресс-служба "Зенита" в социальных сетях разместила изображение с призывом соблюдать социальную дистанцию в период эпидемии коронавируса.

В качестве примера использовали положение команд в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.). На изображении показаны стоящие в ряд люди с соблюдением дистанции по очкам. Московский ЦСКА изобразили в виде коня, тем самым сделав отсылку на прозвище команды.

Турнирная таблица РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции. И не забывайте мыть руки! Пресс-служба "Зенита"

Twitter-аккаунт московского "Локомотиве" отреагировал на шутку сине-бело-голубых, написав следующее: "А самое главное - сидите дома. Ах да, простите".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал рекомендации УЕФА доиграть сезон.

Фото: VK / @zenit