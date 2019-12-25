Гендиректор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал рекомендации УЕФА доиграть сезон

По его словам, они позволят сохранить целостность спортивных состязаний.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью агентству ТАСС поделился мнением о настоятельных рекомендациях УЕФА доиграть нынешний сезон в национальных чемпионатах.

У нас подход вырабатывается в рамках Ассоциации европейских клубов, где я представляю не только "Зенит", но и российские клубы. После анализа ситуации, причем не только в ведущих лигах, было рекомендовано готовиться к возобновлению чемпионата. Считаю, что это правильно, это позволит сохранить целостность спортивных состязаний. РФС думает над возможностью возобновить сезон в мае и без зрителей. Важно не только начать, но и сделать, чтобы организация матчей давала пример работы с ограниченным количеством людей. Необходимо прописать, что делать, чтобы каждый знал свой маневр. Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты и кубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее стало известно, что ВОЗ рекомендует УЕФА отменить все футбольные турниры до конца 2021 года.

Фото: fc-zenit.ru