ВОЗ рекомендует УЕФА отменить все футбольные турниры до конца 2021 года

В ходе дискуссии стороны не пришли к единому мнению.

По информации издания Placar, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ - прим.) обратилась к УЕФА с рекомендацией отменить все международные турниры до конца 2021 года.

16 апреля состоялась видеоконференция УЕФА с ведущими клубами континента. На ней также выступили представители ВОЗ. По их мнению, существует риск новой волны заражений коронавирусом. В связи с этим в организации считают полезным отказаться от проведения футбольных турниров. В ходе дискуссии стороны не пришли к единому мнению.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты и кубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее стало известно, что УЕФА настоятельно рекоммендует всем лигам доиграть нынешний сезон.

Фото: UEFA.com