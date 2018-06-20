"Зенит" - "Динамо": петербуржцы сыграют в лазурной форме

Домашний матч "сине-бело-голубых" с московскими гостями начнется сегодня в 21:00.

Как сообщила пресс-служба ФК "Зенит", команды определились, в какой форме выйдут на поле в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы выбрали лазурный цвет, а гости сыграют в белом.

Во время игры крыша "Газпром-арены" будет закрыта. На стадионе ожидается порядка 44 тысяч зрителей. Перед матчем ожидается автограф-сессия бывших игроков "сине-бело-голубых" – Андрея Аршавина и Александра Кержакова.

Напомним, "Зенит" находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, опережая на восемь очков московский "Локомотив". Отрыв стал возможен благодаря победе над "Краснодаром" в прошлом туре. "Динамо" находится на 12 месте, набрав 28 очков в 24 матчах.

Ранее мы сообщали, что в составе москвичей, прибывших на матч в Петербург, оказались потери. Кроме того, стало известно о завершении бракоразводного процесса бывшего форварда "сине-бело-голубых" Александра Кержакова.

Видео: YouTube / Официальный канал ФК "Зенит"