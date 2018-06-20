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Александр и Милана Кержаковы официально развелись
Сегодня, 18:21
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Rybka123

Александр и Милана Кержаковы официально развелись

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Согласно решению суда, их двухлетний сын Артем останется жить с матерью.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно решению суда, их двухлетний сын Артем останется жить с матерью. Кержаков будет выплачивать  1/6 части своих доходов до достижения совершеннолетия мальчика. С 1 июня 2031 года размер алиментов экс-нападающего "Зенита" вырастет до 1/4.

Напомним, что пара решилась развестись в 2018 году после трех лет совместной жизни. Среди супругов разгорелся спор за право на опеку над ребенком.

Ранее на Piter.TV: Кержаков предложил Милане Тюльпановой мировую
Фото:milana_tulpanova/Instagram

Теги: александр кержаков, милана тюльпанова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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