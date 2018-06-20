Александр и Милана Кержаковы официально развелись

Согласно решению суда, их двухлетний сын Артем останется жить с матерью.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно решению суда, их двухлетний сын Артем останется жить с матерью. Кержаков будет выплачивать 1/6 части своих доходов до достижения совершеннолетия мальчика. С 1 июня 2031 года размер алиментов экс-нападающего "Зенита" вырастет до 1/4.

Напомним, что пара решилась развестись в 2018 году после трех лет совместной жизни. Среди супругов разгорелся спор за право на опеку над ребенком.

Ранее на Piter.TV: Кержаков предложил Милане Тюльпановой мировую

Фото:milana_tulpanova/Instagram