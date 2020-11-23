Милана Тюльпанова рассказала о тяжелой болезни

Девушка призналась, что это стало следствием стрессовых событий, которые она пережила.

Бывшая жена экс-футболиста "Зенита" Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала о своей тяжелой болезни. Девушка призналась, что у нее эпилепсия. Об этом она рассказала в своем Instagram.

По словам Миланы Тюльпановой, первый приступ произошел неожиданно год назад "на пустом месте". Девушка считает, что болезнь стала следствием стрессовых событий, которые ей пришлось пережить.

Ранее Милана Тюльпанова призналась, что ее изнасиловали.

Фото: Instagram / milana_tulpanova