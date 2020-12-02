Экс-супруга Кержакова прокомментировала новый брак спортсмена

Милана Тюльпанова отнеслась к случившемуся холодно.

Бывшая супруга футболиста "Зенита" Александра Кержакова прокомментировала новый брак спортсмена с продюсером Евгенией Ледащевой. Милана Тюльпанова заявила, ей нет дела до этого события, но она хочет, чтобы экс-супруг не забывал про своих детей. Об этом она заявила в социальной сети.

Напомним, у футболиста есть несколько детей от разных женщин. Так, в 2005 году студентка Мария Голова родила ему дочь Дарью. Однако спустя несколько лет пара распалась. В 2013 году бывшая жена хоккеиста Сафронова родила от Кержакова сына, которого назвали Игорем. Летом 2015 года Кержаков женился на дочери сенатора Вадима Тюльпанова Милане. Спустя два года у супругов родился мальчик. В 2019 году пара официально рассталась.

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Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит" (Николай Пантелеев)