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Экс-супруга Кержакова прокомментировала новый брак спортсмена
Сегодня, 18:29
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Экс-супруга Кержакова прокомментировала новый брак спортсмена

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Милана Тюльпанова отнеслась к случившемуся холодно.

Бывшая супруга футболиста "Зенита" Александра Кержакова прокомментировала новый брак спортсмена с продюсером  Евгенией Ледащевой. Милана Тюльпанова заявила, ей нет дела до этого события, но она хочет, чтобы экс-супруг не забывал про своих детей. Об этом она заявила в социальной сети. 

Напомним, у футболиста есть несколько детей от разных женщин. Так, в 2005 году студентка Мария Голова родила ему дочь Дарью. Однако спустя несколько лет пара распалась. В 2013  году бывшая жена хоккеиста Сафронова родила от Кержакова сына, которого назвали Игорем. Летом 2015 года Кержаков женился на дочери сенатора Вадима Тюльпанова Милане. Спустя два года у супругов родился мальчик. В 2019 году пара официально рассталась.

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Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит" (Николай Пантелеев)

Теги: зенит, кержаков женился, комментарий о браке, милана тюльпанова, спортсмены
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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