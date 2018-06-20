Кержаков предложил Милане Тюльпановой мировую

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков готов отдать ребенка свой экс-супруге Милане Тюльпановой. Об этом футболист сообщил 18 апреля на заседании Петроградского суда, передает "Фонтанка".
По словам адвоката игрока, Кержаков хочет пойти с бывшей супругой на мировую и прекратить спор за ребенка при условии, что ему разрешат с ним видеться. Юрист уточнил, что ответа от второй стороны пока не последовало.
Спор зашел слишком далеко. Из-за него не дают общаться с ребенком. Чтобы не было манипуляций, мы хотим прекратить процесс"
– сказал представитель спортсмена.
Следующее судебное заседание намечено на 23 апреля. Оба участника процесса выступают за расторжение брака.
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Фото: milana_tulpanova/Instagram
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