В Петербурге осудили мужчину за финансовые махинации

Незаконная банковская деятельность принесла ему доход более 11,3 млн рублей.

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, которого обвиняли в финансовых махинациях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно материалам дела, подсудимый с октября по январь 2015 года занимался незаконной банковской деятельностью, которая принесла ему доход более 11,3 млн рублей. Известно, что он обналичивал деньги других людей или совершал "транзитные операции".

В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину и начал сотрудничать с правоохранительными органами. Своими действиями он помог в расследовании аналогичных преступлений.

Суд назначил петербуржцу наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком два года и штраф 500 тысяч рублей. Также на имущество "финансиста" в размере 12 млн рублей будет наложен арест.

Ранее мы писали, что суд продлил арест петербуржцу за кражу стальной кружки из кофейни.

Фото: Piter.TV