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Суд продлил арест петербуржцу за кражу стальной кружки из кофейни
Сегодня, 17:27
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nastya960

Суд продлил арест петербуржцу за кражу стальной кружки из кофейни

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Мужчина украл кружку из стали стоимостью 411 рублей 11 копеек.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес продлил арест мужчины за кражу кружки из кофейни. Срок продлен до 19 мая 2019 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, подозреваемый 14 февраля 2019 года украл кружку из кофейни, которая находится в торговом центре на "Площади Восстания". Мужчина украл кружку из стали стоимостью 411 рублей 11 копеек.

Кружку он попытался пронести мимо кассы в кармане куртки. Мужчина попытался сбежать с места происшествия, но попал сразу к охранникам торгового центра за пределами кофейни.

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Фото: pixabay 

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Теги: кофейня, кража, торговый центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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