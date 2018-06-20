"Динамо" сыграет с "Зенитом" без Рауша и Тетте

Вечером две столицы сразятся в 25 туре РПЛ-2019.

Пресс-служба московской футбольной команды "Динамо" объявила состав, который приехал в Петербург на матч с "Зенитом". По данным клуба, в Северную столицу не приехал Константин Рауш и Абдул Тетте. Последний перебрал с желтыми карточками за сезон.

Отметим, что встреча между командами состоится в рамках 25 тура РПЛ. Стартовый состав объЯвлен в социальной сети Twitter. В нем заявлено 19 спортсменов. Накануне за победу сразились молодежные составы клубов.

Встреча основных составов запланирована на 21 час по московскому времени 24 апреля на "Газпром-Арене".

Фото: Twitter/FC Dynamo Moscow



