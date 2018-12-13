Сергей Семак поблагодарил болельщиков "Зенита" за поддержку и веру в команду

Он зажег файер в аэропорту "Пулково" после приземления самолета с командой.

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенита" Сергей Семак обратился к болельщикам с благодарностью. Спикер заметил, что до досрочно победы в Чемпионате России команду довели не только навыки спортсменов, но и огромная поддержка фанатов.

Напомним, что сейчас в арсенале клуба 58 очков. За три тура до окончания турнира это количество позволило считать "сине-бело-голубых" лидерами. Ближайший соперник не сможет догнать петербуржцев по очкам.

Миг радости и счастья очень короток. Надо уметь его ценить! С заслуженным чемпионством команду, клуб, наших болельщиков и наш прекрасный город! заявил Семак по прибытию из Грозного в Северную столицу

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно, когда "Зенит" проведет чемпионский парад в Петербурге.

Фото и видео: Вконтакте/ФК "Зенит", Instagram/Сергей Семак