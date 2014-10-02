Глава Украины ждет сигнала от Белого дома по дальнейшим контактам.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что что ждет от вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе дальнейших сигналов после двусторонних переговоров Владимира Путина и специального посланника главы Белого дома Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москве.

Я готов воспринимать все сигналы и готов к встрече с президентом Трампом. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что накануне вечером глава нашего государства принял в Кремле высокопоставленных гостей от вашингтонской администрации. Речь идет о Стивене Уиткоффе и основателе компании Affinity Partners Джареде Кушнере. С российской стороны в мероприятии участвовали помощник президента Юрий Ушаков, официальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Общение между сторонами длилось около пяти часов. Перед своим визитом в Москву американская сторона встретилась с украинской делегацией во Флориде.

Хегсет хотел бы, чтобы Путин, Трамп и Зеленский встретились за ужином.

