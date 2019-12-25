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Во вторник в Петербурге вновь ожидается сильный ветер
Сегодня, 18:04
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nadezhda_sib

Во вторник в Петербурге вновь ожидается сильный ветер

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При этом погода будет теплой.

В ГУ МЧС по Петербургу предупредили о сильном ветре во вторник, 18 февраля. Порывы юго-западного ветра достигнут 18 м/с.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в городе пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в течение суток составит +4...+6 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Сегодня из-за штормового ветра упало 20 деревьев. Из-за угрозы наводнения власти приняли решение закрыть дамбу. По прогнозу главного синоптика Александра Колесова, погода должна улучшиться в среду. 

Фото: pixabay.com 

Теги: ветер, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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