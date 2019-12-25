В Петербурге закрывают дамбу из-за угрозы наводнения

В ночь на 18 февраля ветер на Неве усилится до 25-28 м/с.

Сформировавшийся на севере Скандинавии циклон привёл к значительному ухудшению погоды в Петербурге. Создалась угроза наводнения. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Так в ночь на 18 февраля ветер на Неве усилится до 25-28 м/с. Ожидается, что уровень воды при этом поднимется до 160-180 сантиметров. Наводнение – это подъёмы более, чем на 160 см над ординаром. Если вода поднялась свыше 210 сантиметров – это уже опасное наводнение.

Дамбу в Петербурге начали закрывать в 14:10.

Ранее сообщалось, что на Петербург надвигается сильный шторм.

Фото: Instagram/ dambaspb_kzs