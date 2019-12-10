Колесов рассказал, сколько продлится оранжевый уровень опасности

В понедельник в течение дня порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов, комментируя "Невским Новостям" информацию об оранжевом уровне погодной опасности в городе, рассказал, что к 19 февраля погода в городе значительно улучшится.

В понедельник в течение дня порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, к концу дня же станет спокойно. Колесов назвал сегодняшний день самым напряженным в плане погоды.

Однако в предстоящую ночь ожидается сильный ветер, за счет которого может произойти наводнение. Синоптик считает, что в городе должны закрыть дамбу.

Ранее сообщалось, что на Петербург надвигается сильный шторм.

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